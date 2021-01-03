В Роспотребнадзоре прокомментировали данные о смертельной "болезни X" в Конго

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Роспотребнадзоре изучают все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной "болезни X". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии ведомства Александра Горелова.

"Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", – сказал Горелов.

Ранее микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний. Ученый полагает, что угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числа контактов человека и возбудителей различных заболеваний.

Он добавил, что новые патогены станут распространяться так же быстро, как и COVID-19, но при этом будут обладать таким же уровнем летальности, как Эбола. В частности, Муембе-Тамфум предупредил, что в Демократической Республике Конго (ДРК) у одной из пациенток обнаружили следы неизвестного патогена.