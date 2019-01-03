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01:41

Депздрав дал рекомендации по занятию спортом на морозе

медицина спорт

01:41

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Врачи рекомендовали не заниматься спортом на морозе более двух часов в день. При намокании одежды необходимо делать перерывы и согреваться в теплом помещении.

Об этом Агентству "Москва" сообщил заведующий терапевтическим отделением городской поликлиники №8 департамента здравоохранения Москвы Василий Фролов.

По его словам, в морозный день "усердствовать со спортивными мероприятиями на открытом воздухе не стоит, так как можно получить переохлаждение или бронхолегочные заболевания".

В случае морозов следует предварительно разогреть мышцы дома, чтобы избежать травмирования. Также врач посоветовал использовать для занятий спортом на улице специализированную одежду и термобелье.

Ранее сообщалось, что на фестивале "Путешествие в Рождество", который проходит в столице с 14 декабря по 13 января, можно поучаствовать в соревнованиях по сноуборду и научиться играть в керлинг.

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