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Наука

15:52

Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19

медицина наука

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач Андрей Пеньков заявил, что наибольшее внимание пациенту с коронавирусом требуется на 9-10-й день болезни.

По словам эксперта, именно в этот период может проявиться одышка или респираторный дистресс-синдром. Пеньков отметил, что на ситуацию преимущественно оказывает влияние гиперреакция иммунной системы.

"Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни – госпитализация чаще всего необходима именно в это время", – объяснил специалист, передает РИА Новости.

Для второй недели болезни наиболее характерны дополнительные иммунологические изменения в крови. В частности, значительно увеличиваются реактивные маркеры воспаления.

Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько ранее рассказала, как поступать для борьбы с преждевременным старением организма из-за коронавируса. По словам специалиста, надо максимально избегать заражения, а в случае болезни соблюдать все рекомендации врачей.

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