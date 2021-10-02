В США число смертей от коронавируса превысило 700 тыс

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Фото: depositphotos/SYCprod
Число смертей от коронавируса в Соединенных Штатах превысило 700 тысяч. Об этом в субботу, 2 октября, со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса сообщает ТАСС.
Уточняется, что сейчас в США зафиксировано 43 615 149 случаев заболевания COVID-19, число смертей составляет 700 258.
Университет Джонса Хопкинса суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ужасающим и шокирующим число умерших от коронавируса жителей Соединенных Штатов.
В то же время она отметила, что борьба с COVID-19 является приоритетной для американского лидера Джо Байдена с первого дня его президентства.
По данным Псаки, сейчас порядка 78% американцев уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.
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