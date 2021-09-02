Ростуризм рассчитывает запустить туры для вакцинации иностранцев до конца года

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Ростуризм рассчитывает запустить въездные туры для вакцинации иностранцев до конца текущего года. Об этом в четверг, 2 сентября, в кулуарах Восточного экономического форума рассказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова, передает ТАСС.

Она отметила, что сейчас в этом направлении ведется работа с министерством здравоохранения РФ.

По словам главы Ростуризма, туры для вакцинации предлагают всем странам, с которыми к моменту запуска будет открыто регулярное авиасообщение.

Ранее Догузова отмечала, что такие туры могут стать стимулом для перезапуска въездного туризма и усиления отрасли после пандемии.

Вопрос об организации вакцинных туров для иностранных граждан стали прорабатывать после соответствующего поручения Владимира Путина правительству, которое глава государства дал, выступая на ПМЭФ.

После этого исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что для вакцинации российским препаратом против COVID-19 в РФ готовы приехать несколько тысяч иностранцев. Она отметила, что речь идет преимущественно о вакцине "Спутник V".