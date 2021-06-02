План по вакцинации россиян от коронавируса выполнен на 25% – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
План массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции в настоящее время выполнен более чем на 25%, однако темпы нужно увеличивать. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Минздрава РФ Олег Гриднев.
"Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации (уже привились. – Прим. ред.)", – отметил замминистра.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будет обязательной вакцинации от коронавируса, так как подобное стало бы грубым нарушением закона.
За последние сутки в России подтвердили 8 832 новых случая COVID-19. При этом в 1 153 (13,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 090 249 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Тыва.
По стране за минувшие 24 часа скончались 394 человека с COVID-19, за весь период пандемии – 122 267. При этом выписали за сутки 9 020 человек, за все время – 4 702 599.
В Москве появилась еще одна вакцина от коронавируса
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