План по вакцинации россиян от коронавируса выполнен на 25% – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

План массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции в настоящее время выполнен более чем на 25%, однако темпы нужно увеличивать. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Минздрава РФ Олег Гриднев.

"Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации (уже привились. – Прим. ред.)", – отметил замминистра.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будет обязательной вакцинации от коронавируса, так как подобное стало бы грубым нарушением закона.

За последние сутки в России подтвердили 8 832 новых случая COVID-19. При этом в 1 153 (13,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 090 249 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Тыва.

По стране за минувшие 24 часа скончались 394 человека с COVID-19, за весь период пандемии – 122 267. При этом выписали за сутки 9 020 человек, за все время – 4 702 599.