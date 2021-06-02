Матвиенко заявила, что обязательной вакцинации от COVID-19 в РФ быть не может

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Никакой обязательной вакцинации от нового коронавируса в России быть не может, поскольку это стало бы грубым нарушением закона. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Еще раз хочу подтвердить: все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России нельзя вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. По мнению президента, граждане страны должны самостоятельно оценивать риски, которые влечет за собой отказ от участия в прививочной кампании.

Президент также сообщал о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.