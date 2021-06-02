Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
РФ сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций до четырех дней. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что такая необходимость возникла в связи с пандемией коронавируса.
"В случае эпидемиологических рисков массовое тестирование любой инфекции будет достигаться за счет резервных лабораторных мощностей мобильных лабораторий", – цитирует Попову РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора добавила, что на основе современных генетических технологий специалисты разработают инструменты, позволяющие создавать вакцины против новой инфекции за четыре месяца.
Ранее Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона.
Сергей Собянин заявлял, что Москва стала первым в мире крупным городом, который объявил о старте массовой вакцинации, однако процент привитых здесь меньше, чем в Европе. Мэр назвал ситуацию удивительной, так как болезнь никуда не ушла, но люди избегают возможности привиться.
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