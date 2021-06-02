Попова заявила о недостатке медицинских кадров в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России недостаточно медицинских кадров. В стране необходимо внедрить новые подходы в подготовке врачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, такой вывод специалисты сделали по итогам пандемии коронавируса.
"Для повышения качества подготовки мы планируем внедрить новые подходы к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности", – отметила Попова.
Ранее Минтруд разработал проект пилота по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Он призван устранить риск возможного дефицита работников здравоохранения в стране, а также сделать механизм формирования их зарплаты более прозрачным.
Уточняется, что пилот стартует в ноябре 2021 года в Якутии, Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях. Он продлится до марта 2022 года.
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