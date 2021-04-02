Гинцбург считает, что к осени пандемия коронавируса не закончится

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург считает, что к осени победить пандемию коронавируса не удастся, но в России можно будет управлять процессом благодаря вакцинации. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Мы можем сделать вакциноуправляемым процесс внутри нашей страны, это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем", – отметил он.

Ранее Гинцбург сообщил, что до конца лета в России будет привито от коронавирусной инфекции 60% граждан.

Главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков ранее объявил, что иммунитет к COVID-19 уже имеют от 20 до 70% населения России. По словам Тимакова, в ближайшие три месяца коронавирус будет представлять особую опасность для тех людей, кто не переболел и не привился.