Центр по профилактике и борьбе со СПИДом открылся в столице

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Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора открылся в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"В учреждении есть возможность проведения полноценных клинических исследований, разработки новых методов диагностики инфекционных заболеваний на основе генных технологий с целью изучения иммунитета и биохимического анализа, ведения баз эпидемиологических данных по ВИЧ-инфекции", – говорится в сообщении.

Центр будет заниматься внедрением новых технологий в практику учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения. Также специалисты центра уделят внимание выявлению, профилактике и лечению, сопутствующих ВИЧ заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Москве распространенность ВИЧ-инфицированных фиксируется на уровне в полтора раза ниже, чем в среднем по России. Как заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, ситуация на отрезке последних пяти лет осталась практически без изменений. По его словам, в столице нет прироста случаев ВИЧ-инфекции среди горожан.

Весной Роспотребнадзор сообщил об уверенно контролируемом уровне эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. В ведомстве тогда подчеркнули, что есть тенденция к снижению числа случаев.