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Общество

12:03

Столичные врачи удалили мужчине 12-килограммовую опухоль

медицина общество

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Врачи городской клинической больницы имени Виноградова удалили мужчине 12-килограммовую опухоль почки. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве рассказали, что в отделение с жалобой на тянущую боль в области поясницы обратился 64-летний мужчина. Пациент также жаловался на проблемы с кишечником и мочеиспусканием.

"Сам мужчина считал себя просто обладателем характерного "пивного живота" из-за любви к этому напитку, поэтому долгое время не уделял внимание существующим проблемам со здоровьем и не обращался к медикам", – пояснили в Депздраве.

Отмечается, что медики осмотрели пациента и провели компьютерную томографию, в результате чего обнаружили 30-сантиметровую опухоль левой почки. Хирурги решили проводить операцию открытым способом. Через четыре дня после операции пациента выписали.

В конце сентября в Балашихе врачи удалили пациентке 15-килограммовую опухоль. К специалистам Московского областного онкологического диспансера в Балашихе обратилась 64-летняя жительница. У нее обнаружили опухоль в брюшной полости диаметром 35 сантиметров.

Заведующий онкологическим отделением № 11 Иван Джансыз отметил, что метастазы от опухоли не образовались. Во время операции, которая длилась три часа, самым важным для врачей было не травмировать крупные сосуды, кровоснабжающие почку.

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