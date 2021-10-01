Виктория Боня вакцинировалась от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Телеведущая Виктория Боня сделала прививку от коронавируса. Об этом она написала в Instagram.

"Сделала сегодня первую прививку от короны. Модерну", – поделилась Боня.

Она подчеркнула, что ведет здоровый образ жизни и верит в свой иммунитет, однако была вынуждена пройти вакцинацию из-за требований в связи с работой.

При этом Виктория Боня не выступает против прививок. В своем сообщении она напомнила о добровольном характере вакцинации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оценил ход прививочной кампании от коронавируса в стране. По словам представителя Кремля, уровень иммунизации населения еще недостаточный, несмотря на подготовленную для вакцинации инфраструктуру.

