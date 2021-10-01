В НИИ организации здравоохранения заявили, что пандемия научила пациентов доверять врачам

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В условиях пандемии коронавирусной инфекции пациенты научились больше доверять медикам. Об этом Агентству "Москва" рассказала директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) Елена Аксенова.
"Результаты социологических опросов говорят о том, что доверие к работникам здравоохранения сегодня довольно высокое, в том числе в контексте пандемии", – отметила эксперт, добавив, что трудности 2020 года отразились и на престиже профессии врача.
Медработник на сегодняшний день стал узнаваем, к нему стали больше прислушиваться. Кроме того, люди стали с большей ответственностью относиться к своему здоровью, подчеркнула Аксенова.
НИИОЗММ с 2020 года при поддержке ВОЗ проводит крупный социологический мониторинг пандемических установок и поведения. В августе главный блок вопросов был посвящен вакцинации.
"Результаты находятся в процессе обработки, однако мы уже сейчас видим хорошее восприятие вакцины со стороны возросшего числа вакцинированных", – уточнила эксперт.
Ранее стало известно, что почти половина россиян не готова доверить лечение людей искусственному интеллекту. Только 5% из числа опрошенных выразили уверенность в том, что на алгоритмы искусственного интеллекта можно переложить постановку диагнозов и назначение лечения пациентам.
"Жизнь в большом городе": "медицинские технологии"
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