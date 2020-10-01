Белорусских добровольцев начнут прививать от COVID-19 российской вакциной

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В Белоруссии добровольцев начнут прививать от COVID-19 российской вакциной. Об этом передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, клиническое исследование вакцины "Спутник V" стартует 1 октября.

"Вакцинация, как и предполагалось, начинается в четверг", – подтвердили в пресс-службе.

Минск и Москва ранее договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины. Таким образом, Белоруссия стала первой страной, где проводится клиническое исследование вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.

Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной от COVID-19.

7 сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавирусной инфекции российской вакциной. Об этом сообщала пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.