Белорусских добровольцев начнут прививать от COVID-19 российской вакциной

01 октября, 02:38
Фото: ТАСС/Дмитрий Куракин
В Белоруссии добровольцев начнут прививать от COVID-19 российской вакциной. Об этом передает РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, клиническое исследование вакцины "Спутник V" стартует 1 октября.
"Вакцинация, как и предполагалось, начинается в четверг", – подтвердили в пресс-службе.
Минск и Москва ранее договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины. Таким образом, Белоруссия стала первой страной, где проводится клиническое исследование вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.
Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной от COVID-19.
7 сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавирусной инфекции российской вакциной. Об этом сообщала пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.
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