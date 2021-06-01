ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса Sinovac-CoronaVac.
Этот препарат производится пекинской фармацевтической компанией Sinovac, сообщает РИА Новости.
Организация предоставила странам, фондам и агентствам по закупкам и общинам заверения, что препарат отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства.
Ранее в ВОЗ сообщили, что отчеты о клинических испытаниях лекарственных препаратов и вакцин следует публиковать без редактирования конфиденциальной информации.