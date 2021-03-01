Кабмин предложил освободить врачей от наказания при случайной утере наркотических средств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Законопроект, позволяющий медработникам избежать наказания за нарушение правил оборота наркотических средств, использующихся в медицинских целях, по неосторожности внесло в Госдуму правительство. Его текст находится в думской электронной базе.
Речь идет о случаях, когда утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Также уточняется, что специальная косимся должна будет зафиксировать факт утраты.
Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о награждении медицинских работников за борьбу с пандемией коронавируса.
Среди награжденных – помощница министра здравоохранения России Оксана Гусева, которая была удостоена Почетной грамоты президента РФ.
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