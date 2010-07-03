Строителей в Москве рекомендовали привить от кори

Столичным строительным компаниям рекомендовали привить работников от кори.
"В последнее время участились случаи регистрации заболевания кори среди строительных рабочих, задействованных на объектах капитального строительства и реконструкции Москвы. Мосгосстройнадзор рекомендует руководителям строительных организаций организовать профилактические прививки против кори", – сообщили ТАСС в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор объявил об открытии всероссийской горячей линии по вопросам профилактики кори. Линия будет работать с 4 по 18 марта. Специалисты расскажут гражданам об основных правилах профилактики кори и мерах, которые необходимо предпринять при контакте с заболевшим. Родители же смогут узнать, как уберечь своих детей от инфекции.
Корь – инфекционное вирусное заболевание. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи.
Ранее сообщалось, что почти 500 студентов Высшей школы экономики временно отстранены от занятий из-за отсутствия прививки. Корпус вуза на Хитровской площади закрыли на карантин после того, как у студента третьего курса подтвердилась корь. В другом корпусе − на Мясницкой улице − организован пункт вакцинации. В университете отмечают, что отстранение студентов − необходимая мера.
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