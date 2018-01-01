Почти 20 тысяч врачей обучились в Симуляционном центре Боткинской больницы

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Обучение в Симуляционном центре Боткинской больницы прошли почти 20 тысяч медицинских специалистов. Площадка работает уже два года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
"Второй год в городской клинической больнице имени Боткина работает уникальный медицинский симуляционный центр, где столичные врачи имеют возможность повышать свой профессиональный уровень" – цитирует ведомство Агентство "Москва".
Центр разрабатывает уникальные программы по различным направлениям медицины. Успешно реализуются более 178 дополнительных курсов повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала. Они охватывают 28 медицинских специальностей.
Как отметили в пресс-службе ведомства около 60 процентов опрераций в городских клиниках проводят лапароскопическим способом. "Это было достигнуто, в том числе, благодаря уникальным обучающим технологиям симуляционного центра Боткинской больницы, где врачи получают необходимые им в работе практические навыки", – приводятся слова руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
В 2017 году в столице впервые отметили медиков высокой квалификации, присвоив им статус "Московских врачей". Его получили те, чей опыт и уровень профессиональных знаний значительно выше базовых требований и соответствуют лучшим мировым стандартам. В первый перечень попали 39 специалистов.
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