14 декабря 2012, 15:55Смотреть онлайн на m24.ru
В московской библиотеке дадут мастер-классы по авторской кукле
19 декабря в Библиотеке имени Антуана де Сент-Экзюпери пройдут мастер-классы по авторской кукле.
С 13.30 до 16.00 ГБУК г. Москвы "ЦБС №5 ЦАО" и Женский деловой центр г. Москвы организуют цикл мероприятий "Когда куклы спят", на которых мастера расскажут и покажут, как правильно сделать куклу ручной работы, сообщает столичный Департамент культуры.
Адрес: 2-й Красносельский переулок, дом 2, Библиотека имени Антуана де Сент-Экзюпери.
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