В московской библиотеке дадут мастер-классы по авторской кукле

19 декабря в Библиотеке имени Антуана де Сент-Экзюпери пройдут мастер-классы по авторской кукле.

С 13.30 до 16.00 ГБУК г. Москвы "ЦБС №5 ЦАО" и Женский деловой центр г. Москвы организуют цикл мероприятий "Когда куклы спят", на которых мастера расскажут и покажут, как правильно сделать куклу ручной работы, сообщает столичный Департамент культуры.

Адрес: 2-й Красносельский переулок, дом 2, Библиотека имени Антуана де Сент-Экзюпери.

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