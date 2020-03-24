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Москва 24

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Общество

14:54

Магазины столицы проверят после информации об отказе принимать к оплате карты

магазины общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Магазины города будут проверять в связи с информацией об отказе проводить операции по безналичной оплате. По информации представителей департамента торговли и услуг столицы, некоторые продавцы не принимали банковские карты, передает Агентство "Москва".

"Ряд СМИ распространил информацию о случаях отказа небольших несетевых магазинов в Москве от приема банковских карт", – говорилось в сообщении департамента.

В качестве причины для отказа стала надуманная "угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19". Москвичам напомнили, что они вправе расплачиваться за товары удобным для них способом.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк отметил, что при подтверждении таких случаев к нарушителям применят санкции.

В России зарегистрировали 495 больных коронавирусом. В столице выявлено 28 новых случаев заражения. Общее число заболевших в Москве составляет 290 человек.

Ранее стало известно, что более 120 тысяч москвичей обратилось на горячую линию с вопросами о коронавирусе.

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