Обязать интернет-магазины принимать карты "Мир" предложили в Госдуме

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок
Госдума может обязать интернет-магазины с любым объемом выручки принимать к оплате национальные платежные инструменты, включая карты "Мир".
Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента, его текст опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Как передает "Интерфакс", в одну из статей закона о защите прав потребителей предложили добавить абзац, обязывающий предпринимателей, которые продают товары через интернет, принимать к оплате национальные платежные карты, вне зависимости от объема выручки.
"Мы предусмотрели, что эти карты должны приниматься буквально во всех точках, но как-то упустили интернет-торговлю", – пояснил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Буквально сегодня внесли законопроект, который эту проблему тоже снимает, то есть в интернете, если осуществляется торговля, то должны обязательно приниматься к оплате карты "Мир", – добавил он.
По действующему законодательству карту "Мир" должны принимать только те компании, выручка которых превышает 40 миллионов рублей в год. При этом от использования карт "Мир" освобождены компании, если их годовая выручка составляет менее пяти миллионов рублей или если точка оплаты товаров находится там, где нет доступа к интернету.
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