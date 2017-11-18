Москвичи выстроились в огромную очередь за кроссовками Канье Уэста

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Длинная очередь за кроссовками от популярного американского рэпера Канье Уэста Yeezy Boost 350 V2 выстроилась возле магазина Adidas на Кузнецком мосту в столице в субботу, 18 ноября.

Коллекция кроссовок не превышает 150 пар. Потенциальных покупателей определят с помощью розыгрыша в случайном порядке. Горожане начали занимать места в очереди за три часа до его начала, передает "Известия".

Стоимость кроссовок от звезды составит 16 990 рублей.

3 ноября в универмаге "Цветной" стартовала продажа кроссовок, созданных брендом Reebok Classic совместно с рэпером Oxxxymiron.