Пошлины на зарубежные интернет-посылки могут сделать покупки выгоднее – эксперт

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Покупки через интернет в иностранных магазинах могут подорожать. В 2018 году правительство планирует обложить платежами в бюджет интернет-посылки из-за рубежа. Какими именно, пока не решено, но общий размер сборов составит 60 миллиардов рублей в год. Сумма, которую государство рассчитывает получить от зарубежной интернет-торговли, заложена в проекте федерального бюджета.

Эксперты считают, что взимание НДС потребует отдельного регулирования, поэтому больше подходит уплата таможенных пошлин и налогов по единой ставке, которая уже взимается с посылок свыше лимита.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, многие не совсем правильно понимают этот вопрос. В эфире радиостанции Москва FM он прояснил ситуацию.

Предлагается снижение порога беспошлинной торговли 1000 евро на человека в месяц в Россию, ввести собираются 20 евро на посылку. "Вроде как 1000 евро значительно больше, чем 20, но на самом деле это совсем в данном случае не так, как бы парадоксально это ни звучало", – уточнил Федоров.

Покупки в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать в 2018 году

"Сейчас вы можете ввести в Россию на 1000 евро в месяц. А если порог будет снижен до 20 евро за одну посылку, то вы можете ввести хоть миллион посылок. Главное, чтобы стоимость каждой из них была не больше 20 евро", – добавил он.

С одной стороны, эта мера принесет деньги в бюджет, рассказал Федоров. Не 60 миллиардов, как говорилось ранее, а 30, что указано правительством. Это будет возможно, если введут пошлину в 30 процентов, которую нужно будет платить только в случае превышения суммы в 20 евро. Если посылка стоит 25 евро, то с 5 евро необходимо заплатить 30 процентов, привел пример президент Ассоциации.

Есть также второй подход, который обсудят в Федеральной антимонопольной службой. Именно она занимается конкурентной средой в торговле, напомнил Федоров и заявил, что сейчас между отечественными и зарубежными магазинами среда не конкурентная. Согласно этому подходу, НДС в 18 процентов будут снимать со всех. По мнению Федорова, это более справедливо. Подход также действует в Европе. Президент Ассоциации заключил, что эти две инициативы не противоречат друг другу и могут сосуществовать.