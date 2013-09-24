Голосование "Книжной премии Рунета" продлится до 14 октября

Голосование в рамках "Книжной премии Рунета" продлится до 14 октября. В этом году премия будет вручена уже в третий раз. Награждение победителей пройдет 29 октября.

В шорт-лист вошли книги российских и зарубежных авторов, а также книжные проекты, изданные за последний год – с июня 2012 года по июнь 2013 года.

Сейчас все желающие могут проголосовать за номинантов премии, организованной ozon.ru. Традиционно победители будут выбраны в трех номинациях: "Выбор пользователей Рунета", " Выбор экспертного совета " и "Бестселлер на ozon.ru".

На сайте премии пользователи смогут проголосовать за лучшие книги, используя свой аккаунт в одной из соцсетей. Голосование проходит в четырех категориях: художественные книги, non-fiction, бизнес-книги и детская литература.

В этом году будут впервые вручены две новые номинации: интернет-пользователи выберут лучшего блогера, пишущего книги и о книгах.