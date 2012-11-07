В ЦСИ "Винзавод" известные дизайнеры обсудят развитие книжной графики

На базе ЦСИ "Винзавод" 10 ноября в рамках конкурса "Альтернативная книга" состоится творческая встреча с участием специалиста в области книжно-журнального дизайна Евгения Корнеева, промышленного дизайнера Умберто Джираудо, иллюстратора Виктора Меламеда, а также дизайнера и футуролога Тима Сарджента. Основной темой мероприятия станет влияние новых технологий на форму книги.

Мастера обсудят роль книг и книжной графики, эргономику и правильное сочетание материалов. Кроме того участникам мероприятия расскажут о зарубежном дизайнерском опыте, сообщают организаторы.

Встреча состоится в лекционном зале центра. Начало в 18.00. Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив свои контактные данные по электронной почте tdesign@winzavod.ru