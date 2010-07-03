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03:44

Брэд Питт рассказал о самой сложной роли

культура кино

03:44

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Фото: EPA/TASS/Ettore Ferrari

Американский актер Брэд Питт рассказал, какая роль в его карьере оказалась самой сложной, передает ТАСС.

По его словам, наибольшие усилия ему пришлось приложить, играя астронавта в новом фильме "К звездам" (Ad Astra), премьерный показ которой состоялся на Венецианском фестивале.

"Эта работа стала, наверное, самой сложной в моей жизни", – признался Питт. По его словам, путешествие в космосе на самом деле – "путешествие героя внутрь собственного мира".

В картине режиссера Джеймса Грэя, в которой Питт сыграл главную роль и выступил в качестве продюсера, герой отправляется на край Солнечной системы в поисках отца.

Критики оценили игру Питта, а саму картину сравнили одновременно с "Космической одиссеей 2001 года" Стэнли Кубрика и "Солярисом" Андрея Тарковского.

14 августа актер Леонардо Ди Каприо заявил, что не хочет, чтобы зрители когда-нибудь смотрели фильм "Кафе "Донс Плам", в котором он снялся в начале своей карьеры.

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культура кино

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