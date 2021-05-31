Сергей Безруков станет гостем "The City. Говорим"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет актер Сергей Безруков. Смотрите эфир в ночь на вторник, 1 июня.

На экраны выходит новый киносериал про молодого Остапа Бендера – героя книг Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Фильм "Бендер: Начало" расскажет историю Ибрагима Бендера – отца легендарного Остапа. Роль Ибрагима сыграл Сергей Безруков. Чему Безруков научит Остапа Бендера, а также кем сложнее стать: главой банды или русским царем? И как реагировать на хейт в Сети?

Обо всем этом ведущий "The City. Говорим" Александр Богуславский поговорит с Сергеем Безруковым в эфире "The City. Говорим" в 00:10 на телеканале Москва 24.