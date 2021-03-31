Москва онлайн покажет день юмора в компании артистов "Школы современной пьесы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 апреля, в Международный день юмора, в театре "Школа современной пьесы" состоится музыкально-поэтический вечер. Зрителей ждут шутки, песни, танцы в исполнении артистов театра.

На сцену выйдут Иосиф Райхельгауз, Ирина Алферова, Татьяна Веденеева, Юрий Чернов, Владимир Шульга, Владимир Качан, Дмитрий Хоронько, Мария Смольникова, Вадим Калганов и другие.

Смотрите прямую трансляцию 1 апреля в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.