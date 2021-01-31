Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:02

Съемки телепроекта "Дом-2" могут возобновить в конце февраля – СМИ

культура общество

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Съемки телепроекта "Дом-2" могут вновь начаться в конце февраля, сообщает "Газета.ру".

По данным СМИ, команда реалити-шоу готовится к возобновлению работы. Участникам проекта рекомендовали освободить конец февраля от личных дел.

Уточняется, что решение о съемках нового сезона будет принято после пилотного выпуска. Канал, где будет транслироваться проект, пока неизвестен.

В конце декабря прошлого года стало известно, что телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2".

По словам директора ТНТ Романа Петренко, за 16 лет с момента запуска "Дома-2" телевизионное пространство в России существенно изменилось и каналу приходится отказаться от всего, что не соответствует его бренду.

Реалити-проект "Дом-2" стартовал на телеканале ТНТ в 2004 году. Ведущими шоу в разное время были Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ксения Собчак и ряд других ведущих.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать