Съемки телепроекта "Дом-2" могут возобновить в конце февраля – СМИ

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Съемки телепроекта "Дом-2" могут вновь начаться в конце февраля, сообщает "Газета.ру".

По данным СМИ, команда реалити-шоу готовится к возобновлению работы. Участникам проекта рекомендовали освободить конец февраля от личных дел.

Уточняется, что решение о съемках нового сезона будет принято после пилотного выпуска. Канал, где будет транслироваться проект, пока неизвестен.

В конце декабря прошлого года стало известно, что телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2".

По словам директора ТНТ Романа Петренко, за 16 лет с момента запуска "Дома-2" телевизионное пространство в России существенно изменилось и каналу приходится отказаться от всего, что не соответствует его бренду.

Реалити-проект "Дом-2" стартовал на телеканале ТНТ в 2004 году. Ведущими шоу в разное время были Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ксения Собчак и ряд других ведущих.

