Во втором сезоне "Ведьмака" пообещали исправить ошибки первого

Фото: кадр из фильма "Ведьмак", режиссер Алик Сахаров

Во втором сезоне "Ведьмака" будут исправлены некоторые ошибки первого. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на шоураннера сериала Лорен Хиссрих.

Хиссрих отметила, что ей нравится работать над вторым сезоном и прорабатывать допущенные ранее ошибки в сериале. К примеру, по ее словам, во втором сезоне будут переделаны доспехи армии Нильфгаарда, которые фанаты сравнивали с кожей шарпея.

Ранее сервис Netflix анонсировал аниме-фильм под названием "Ведьмак: Кошмар волка". Разработкой фильма займутся сценаристы Лорен Шмидт Хиссрич и Бо Демайо. В съемочном процессе также примет участие южнокорейская анимационная студия Studio Mir, которая известна по мультсериалу "Легенда о Корре".

Сервис Netflix опубликовал на своей платформе сериал 20 декабря. Роль ведьмака Геральта из Ривии досталась британскому актеру Генри Кавиллу. В образе княжны Цири предстала Фрейя Аллан, Йеннифер стала Аня Чалотра.

За участие в сериале сервис заплатил актеру Генри Кавиллу 3,2 миллиона долларов. За съемку в каждом из эпизодов ему платили по 400 тысяч долларов.

"Ведьмак" снят на основе романов в стиле фэнтези Анджея Сапковского. Книги выходили с 1986 по 2013 год. Второй сезон сериала должен выйти в 2021 году.

