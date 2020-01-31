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Культура

17:50

Дмитрий Харатьян отпразднует 60-летие в Кремле

культура концерты

Фото: предоставлено организаторами

12 февраля на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт "Дороги любви", посвященный 60-летию народного артиста России Дмитрия Харатьяна.

В этот вечер на сцену вместе с ним выйдут его верные друзья и добрые товарищи, коллеги, известные артисты, среди которых Юрий Антонов, Валерий Меладзе, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Александр Скляр, Лариса Долина, Валерия и другие. Конечно же, поздравить артиста с юбилеем придут ведущие российские актеры и актрисы театра и кино.

Профессиональная деятельность и жизнь Дмитрия Харатьяна – популярного артиста, любимого не одним поколением зрителей и ценителей его творчества, – непременно всегда притягивает внимание публики и артистической среды. Его года – это личное семейное счастье и бесценное творческое богатство, а возраст 60 – почетный пьедестал, где каждая новая ступень – это совокупность всего: творческой удачи и вдохновения в искусстве, выдающихся и незабываемых актерских работ в кино и театре, выступлений в роли исполнителя песен и ведущего, кинопродюсера. Уже бессменно несколько десятков лет назад Дмитрий Харатьян закрепил за собой звание "главного и любимого гардемарина страны" – всегда молодого и бравого романтика, продолжающего покорять миллионы женских сердец.

Юбилейный концерт состоится в сопровождении оркестра Red Square Band. Этот вечер будет необычайно праздничным и теплым не только для самого юбиляра и его гостей, близких и друзей, но и для каждого зрителя в зале.

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