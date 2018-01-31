Актер из "Бандитского Петербурга" поспорил с Майковым из-за "Бригады"

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Актер Дмитрий Певцов, сыгравший главную роль в сериале "Бандитский Петербург. Адвокат", не согласился с мнением Павла Майкова о вреде картин о криминальном мире.

Актер не считает, что подобные сериалы наносят вред обществу. "Совершенно необязательно говорить о бандитизме, снимая бандитов. Дело не в том, о чем, а в том, как и кто это делает", – цитирует Певцова РИА Новости.

В качестве примера артист привел пьесу Уильяма Шекспира "Гамлет", где убивают много невинных людей, но никто не считает это пропагандой бандитизма и насилия.

Певцов добавил, что "Бандитский Петербург" – это фильм о любви, речь здесь идет о человеческих отношениях. "На фоне ли бандитских разборок 90-х это происходит или в другие года – человек за последние пять тысяч лет мало изменился", – заключил он.

Ранее Павел Майков назвал сериал "Бригада", в котором он исполнил одну из главных ролей, преступлением перед Россией.

"Бригаду" показали в России в 2002 году. В телесериале рассказывается о событиях 1990-х. В центре сюжета история четырех друзей, объединившихся в преступную группировку.