Москва онлайн покажет творческую встречу с Ренатой Литвиновой и Адольфом Шапиро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бахрушинский музей совместно с IV Биеннале театрального искусства проводят публичные встречи с деятелями культуры. Не пропустите 2 декабря прямую трансляцию встречи с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой и режиссером и педагогом Адольфом Шапиро. Тема беседы – "Чехов. Опыт".

Адольф Шапиро окончил режиссерский факультет Харьковского театрального института, затем продолжил обучение в Москве. Работал в Латвии и Эстонии. В Риме на фестивале "Театр на экране" получил Гран-при и золотую медаль за "Изобретение вальса" по Набокову. Шапиро преподавал в рижской консерватории. Проводил мастер-классы в Польше, Германии, США, Франции и других странах. Является автором пьес, которые поставлены в российских и зарубежных театрах.

Рената Литвинова дебютировала в кино в 1989 году в детективной комедии режиссера Аллы Суриковой "Две стрелы. Детектив каменного века", где исполнила эпизодическую роль. В 1994 году получила одну из главных ролей в драме "Увлеченья" украинского режиссера Киры Муратовой. Широкую известность актриса получила в 2000 году после выхода на экраны телесериала "Граница. Таежный роман".

Фильмы "Богиня: как я полюбила" и "Последняя сказка Риты" являются полностью авторскими работами Литвиновой, в которых она выступила в качестве режиссера, сценариста, продюсера и актрисы.

С 2004 года на сцене МХТ имени Чехова исполняет роль Раневской в спектакле "Вишневый сад", а с 2012 года – роль Ромэйн в спектакле "Свидетель обвинения".

Смотрите трансляцию 2 декабря в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.