Записанный 20 лет назад альбом Дэвида Боуи представят слушателям

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Премьера альбома Дэвида Боуи Toy запланирована на ноябрь 2021 года. Особенность пластинки в том, что материал для нее был записан в 2000 году, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Альбом представят в рамках бокс-сета Era Five, который охватывает период творчества Боуи с 1992 по 2001 год. В него войдут неизвестные ранее песни и некоторые хиты.
Кроме того, в январе 2022 года ожидается релиз расширенной версии ранее неизданной пластинки.
Выпуск записи в 2001 году сорвался из-за конфликта Дэвида Боуи и звукозаписывающей студии. На фоне скандала музыкант начал запись альбома 2002 года Heathen.
Ранее состоялся аукцион, на котором за 370 тысяч датских крон (порядка 58,3 тысячи долларов) продали кассету с записью невышедшей песни бывшего солиста группы The Beatles Джона Леннона. Работа была создана в январе 1970 года.
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