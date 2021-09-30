На Шакиру во время прогулки напали два диких кабана

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На колумбийскую певицу Шакиру напали два диких кабана во время прогулки в одном из парков испанской Барселоны. Об этом сообщает газета Periodico.

"Два диких кабана напали на колумбийскую певицу Шакиру в парке. С самой певицей все в порядке", – говорится в материале.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. Сама певица рассказала на своей странице в Instagram, что животные утащили ее сумочку и телефон, которые позднее ей удалось отыскать среди деревьев.

Ранее полиция Калифорнии задержала пять человек, причастных к похищению бульдогов Леди Гаги и нападению на их выгульщика.

Как отметили в департаменте полиции Лос-Анджелеса, четверо из них являются членами известной городской преступной группировки.