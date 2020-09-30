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Москва 24

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Культура

30 сентября, 15:54

Москва 24: каким будет Международный большой детский фестиваль в этом году

культура пресс-конференция

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

1 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, в ходе которой организаторы III Международного большого детского фестиваля расскажут об особенностях его проведения и ответят на вопросы журналистов.

В пресс-конференции примут участие:

  • художественный руководитель Международного большого детского фестиваля, художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков;
  • координатор федерального партийного проекта "Культура малой Родины", первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова;
  • куратор направления "Кино для детей" Международного большого детского фестиваля, кинорежиссер, сценарист, заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств России Александр Адабашьян;
  • куратор направления "Детская анимация" Международного большого детского фестиваля, режиссер-аниматор, художник, креативный продюсер по короткометражным проектам киностудии "Союзмульфильм" Махиал Алдашин;
  • куратор направления "Цирк" Международного большого детского фестиваля, главный режиссер компании "Росгосцирк" Юрий Квятковский;
  • председатель жюри Международного большого детского фестиваля Марк-Малик Мурашкин.

III Международный большой детский фестиваль начнет свою работу в Москве 17 октября. В течение месяца в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге будут показаны спектакли, мюзиклы, кино- и анимационные фильмы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества. В рамках фестиваля будет проведена образовательная программа для учащихся детских театральных студий, пройдут круглые столы и лекции для артистов и зрителей.

Смотрите трансляцию 1 октября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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