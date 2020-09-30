Стинг отменил гастроли в РФ из-за коронавируса

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Певец Стинг отменил концертный тур в РФ из-за коронавируса, сообщает "Мир 24".

Британский исполнитель должен был выступить с концертами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге в конце сентября. Организаторы гастролей пытались перенести их на следующий год, однако не смогли.

Стинг – британский музыкант, певец и автор песен. Свою карьеру он начал в 1976 году в рок-группе The Police, а с 1984 года стал выступать сольно. Музыкант завоевал 17 наград Grammy, "Золотой глобус", премию Emmy, а также был четыре раза номинирован на премию "Оскар".

