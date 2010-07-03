Марк Захаров может не приехать на сбор труппы

16:49
16:49
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с воспалением легких, вряд ли придет на сбор труппы 3 сентября. Он до сих пор находится в больнице, сообщил директор театра Марк Варшавер.
"Конечно, Марк Анатольевич еще слабенький. Главный врач уверяет, что потребуется минимум еще неделька для полного восстановления, а дальше, как говорят врачи, Захаров сможет продолжить работу. Но присутствовать на сборе труппы, объявленном на 3 сентября, он вряд ли сможет", – сказал Варшавер, передает ТАСС.
Он отметил, что в театре "надежды не теряют" и намерены договориться с врачами, чтобы Захарова выписали раньше.
"Мы все заинтересованы в том, чтобы он вышел здоровеньким, вернулся в театр и продолжил репетиции спектакля "Капкан" по произведениям Владимира Сорокина", – добавил Варшавер.
Премьера нового спектакля Захарова назначена на первую декаду ноября.
Подозрение на воспаление легких у режиссера Марка Захарова подтвердилось 20 августа. Тогда же сообщалось, что Захарова могут выписать из больницы в течение нескольких дней.
Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа.
В разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").
В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".
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