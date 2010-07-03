Режиссера Лунгина выписали из больницы

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Режиссера Павла Лунгина выписали из столичной больницы после обследования сердца, рассказал сам режиссер Агентству "Москва".

По словам режиссера, он находится дома со вчерашнего дня и с ним все хорошо.

Ранее в интернете появилась информация о том, что Лунгина госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц в тяжелом состоянии после обследования сердца.

Его сын Александр Лунгин опроверг эту информацию, заявив, что режиссер чувствует себя хорошо, а в больницу попал планово – после проведения медицинской процедуры.