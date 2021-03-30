Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Ильи Репина в Третьяковке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

31 марта специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" в Третьяковской галерее. О творчестве русского живописца расскажет куратор выставки Татьяна Юденкова.

На выставке можно увидеть живописные и графические работы, не участвовавшие в ретроспективе художника на Крымском Валу в 2019 году. Картины "неизвестного" Репина относятся к позднему периоду творчества.

Особое место на выставке занимает раздел, посвященный истории картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которая находится на реставрации с мая 2018 года.

Смотрите прямую трансляцию 31 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.