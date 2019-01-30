"Игра с шедеврами" откроется в Еврейском музее

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Выставка "Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович" откроется в Еврейском музее и центре толерантности, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Работать она будет с 14 февраля по 14 апреля.

Гости экспозиции увидят более 30 произведений модернизма и современного искусства. Это избранные произведения XX и XXI веков, в частности, работы Казимира Малевича, Фрэнсиса Бэкона, Роя Лихтенштейна, Владимира Яковлева, Виктора Пивоварова и Натальи Гончаровой, Василия Кандинского, Нико Пиросмани, Марины Абрамович, Пабло Пикассо и Анри Матисса.

"Игра с шедеврами" – проект для всей семьи. Большинство работ разместят на уровне детских глаз и сопроводят пояснениями, чтобы интересно было и детям, и взрослым. Кроме того, выставка выстроена как аттракцион: для знакомства с работами нужно залезть на лестницу, пригнуться, съехать с горки или заглянуть в шкаф.

В рамках выставки пройдут лекции об эмоциональном интеллекте, детские воркшопы и междисциплинарные встречи с психологами, историками искусств и телесными практиками.