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10:43

"Союзмультфильм" выложил клип на кавер песни "Кабы не было зимы"

культура

10:43

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Музыкальное видео на песню "Кабы не было зимы" в исполнении Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой появилось в группе "Союзмультфильма" во "ВКонтакте".

При создании клипа были использованы документальные съемки процесса работы над новыми сериями мультфильма "Простоквашино", в том числе кадры озвучки персонажей.

Специально для ролика отрисовали анимацию, которая будет интегрирована в документальные кадры, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Отмечается, что зрители уже слышали песню в новогоднем эпизоде, размещенном на YouTube-канале "Союзмультфильма". В праздничной серии герои готовятся к торжеству и сталкиваются с отсутствием снега в канун Нового года. Они делают все для создания праздничного настроения.

"Возвращение в Простоквашино" стало продолжением серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. За два года планируют выпустить 30 новых серий мультфильма.

культура

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