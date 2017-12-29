Критики назвали самые недооцененные фильмы года

Фото: кадр из фильма "Убийство священного оленя", режиссер Йоргос Лантимос
Названы самые недооцененные фильмы 2017 года. В список вошли 13 картин, не ставших хитами проката в США, а составил его журнал Variety.
Среди не понятых зрителями фильм Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом и призер Каннского кинофестиваля "120 ударов в минуту" Робена Кампийо.
Не получилось хита и из "Битвы полов" с Эммой Стоун и Стивом Кареллом, в перечне также "Затерянный город Z" и "Сильнее", сообщает "Газета.ру".
Кроме того, недооценили в 2017 году "Ферму "Мадбаунд", "На пределе", "Патти Кейкс", "Их звездный час", "Пляжных крыс", "Историю призрака", "Персонального покупателя" и "Хорошее время".
Ранее россияне выбрали лучшие отечественные фильмы 2017 года. Ими стали "Салют 7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате". Об этом свидетельствуют данные социологического опроса.
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