Срок возврата книг в библиотеках продлен до конца января

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вернуть книги в библиотеки Москвы по единому читательскому билету можно до 31 января 2021 года. Это касается тех, кто взял их, начиная с 13 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл рассказал, что единый читательский билет, который есть уже у 455 тысяч москвичей, позволяет пользоваться библиотеками, не регистрируясь в каждой из них.
"Сейчас из-за эпидемиологической обстановки библиотеки, как и многие учреждения культуры, закрыты. Однако читатели могут не беспокоиться о сроке сдачи книг, полученных по единому читательскому билету, – он будет автоматически продлен до конца января следующего года", – добавил Шакрыл.
Отмечается, что библиотеки в Москве временно закрыты для посетителей. Ограничительные меры продлятся до 15 января 2021 года. В настоящее время горожане имеют на руках порядка 520 изданий.
При этом читальни работают в режиме онлайн. Посетить виртуальные мероприятия все желающие могут на портале "Онлайн.Библиогород". Гостям доступны интервью, лекции, мастер-классы. Также можно получить доступ к оцифрованным фондам российских библиотек. А на сайте Национальной электронной библиотеки есть доступ к редким и уникальным изданиям и научным исследованиям.
Более 6,3 миллиона книг и изданий выдали москвичам по единому читательскому билету с начала 2020 года. Всего в читальнях доступно порядка 12,5 миллиона экземпляров.
Ранее большинство участников проекта "Активный гражданин" поддержало программу обновления городских библиотек.
В голосовании участвовали 203 130 человек. 56,75% высказались за дальнейшую модернизацию городских читален. Еще 25,68% респондентов назвали программу полезной, однако сочли ее не первоочередной. Против модернизации высказались 4,09%, а 13,48% не смогли оценить программу.
Москва 2.0: Российская государственная библиотека
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