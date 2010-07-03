"Несчастный случай" выступит в театре мюзикла с юбилейным "халатным" концертом

Фото: Елена Малиновская

Не успели поклонники "Несчастного случая" отдышаться после громкого шоу в честь 35-летия группы в прошлом году, как с пылу с жару подоспела новая круглая дата. 25 ноября в Московском театре мюзикла на Пушкинской площади группа во главе с Алексеем Кортневым отыграет веселый юбилейный "халатный" концерт.

Музыканты сами не заметили, как прошло 20 лет с момента рождения программы. "Началось все с того, что нам надоело играть концерты обычные, – вспоминает лидер "Несчастного случая", – и мы стали думать о том, как перенести атмосферу домашнего концерта, которой очень хочется поделиться, в большой зал. Мы поняли, чего не хватает даже на камерных выступлениях: там зрители и музыканты не сидят вперемешку. Когда играешь у себя дома, все рассаживаются за столом, и обязательно кто-то в это время выпивает, выходит покурить, кто-то режет колбасу, кто-то жарит кабачки рядышком. Ты, может быть, поешь свою самую лирическую песню, а у тебя под носом в этот момент передают блюдо с пирогом. Это и есть жизнь. Мы ее взяли и, совершенно этого не побоявшись, перенесли в большие залы. У нас на сцене стоит накрытый стол, на нем всяческие соленья, наливки, коньяк, кофе, чай. Мы приглашаем к нему зрителей: они выходят по два-четыре человека и проводят с нами время на протяжении одной песни, а потом спускаются на свои места, как правило, совершенно счастливые. Ну а "халатными" такие концерты называются, потому что играем мы в халатах и пижамах".

За годы "халатные" концерты выросли и даже возмужали. И хотя они, оправдывая свое название, предполагают некоторую разнузданность и халатность, команда научилась проводить их более дисциплинированно. "Это как в джазе, где любая импровизация обоснованна, – объясняет Алексей, – халатность должна быть хорошо организована, чтобы не превратиться в унылое затянутое зрелище".

Скучать не приходится ни артистам, ни гостям, которые сами любят похулиганить и пофантазировать: то выходят на площадку в костюмах больных, похожих на мумии, в сопровождении игривых медсестер, то радуют музыкантов подарками – соленьями, пирогами и экзотическими напитками по авторским рецептам.

Юбилейный "халатник" группа сыграет на новой, непривычной для себя площадке, любезно открывшей для нее и поклонников свои двери. В каком-то смысле это будет отчет за проведенные на сцене в халатах 20 лет. В программе – старые и новые песни, специальные гости и еще масса сюрпризов, которые артисты-затейники пока держат в секрете.