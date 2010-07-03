Конфискованные картины экс-чиновников выставили в Подмосковье

Фото: instagram.com/artconspectus

В музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре открылась выставка "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья". Зрителям доступны картины из частных коллекций экс-чиновников и их семей. Впервые экспонированы работы, конфискованные у бывшей жены экс-министра финансов Московской области Жанны Булах.

В музее выставлены три ценных полотна – "Портрет девочки" Владимира Маковского, "Сосны на берегу залива" Ивана Шишкина и "Портрет старика" (этюд к "Боярыне Морозовой") Василия Сурикова.

"Они были в контейнерах. Мы очень рады, что можем получить такую коллекцию", –рассказал телеканалу Москва 24 гендиректор музейно-выставочного комплекса Василий Кузнецов.

Выставленные картины – лишь малая часть собрания Булах. Специалисты продолжают устанавливать подлинность других шедевров. Речь идет о полотнах Исаака Левитана, Александра Бенуа, Ивана Шишкина и Марк Шагала.

"Это произведения, которые не так легко купить на рынке. Вся поступившая коллекция отличается разрозненностью. Скупали все подряд. Всего 1300 ценных предметов. Оружие, полотна, редкие издания книг. Все это могло вскоре исчезнуть из России", – сообщила сокуратор выставки Анна Антипенко.

Жанна Булах – бывшая жена экстрадированного из Европы экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого сейчас судят за многомиллиардные хищения. Булах имеет американское гражданство и уехала в США. В 2018 году российский суд заочно приговорил ее к 11 годам колонии за мошенничество и легализацию средств. Помимо собрания предметов искусства, у нее обнаружили особняки в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Тропе, отели в Париже.

Ценности, упакованные в контейнеры для отправки в США через Финляндию, были арестованы в Санкт-Петербурге несколько лет назад. По данным экспертов, самый ценный экспонат – картина Константина Маковского – на внутреннем аукционном рынке могла бы стоить 250-300 тысяч долларов. Картина Петра Кончаловского оценивается в 200 тысяч долларов. Ценный пейзаж Ивана Шишкина стоит не менее 125-150 тысяч долларов.

В "Новом Иерусалиме" также представили живопись Саврасова, Айвазовского, Воробьева, портреты кисти Боровиковского, Рокотова, Тропинина. Эти картины – из коллекции бывшего первого замминистра финансов Московской области Валерия Носова, который действовал вместе с Кузнецовым при хищении бюджетных средств. Подлинность работ подтверждена серией специальных экспертиз.

