Звезда сериала "Доктор Кто" снимется в новых "Звездных войнах"

Фото: АР/Chris Pizzello

Актер Мэтт Смит, сыгравший Одиннадцатого Доктора в сериале "Доктор Кто", примет участие в съемках девятого эпизода легендарной киносаги "Звездные войны". Об этом сообщает "Газета.ру".

По информации издания, в новых "Звездных войнах" Мэтт Смит сыграет одного из ключевых персонажей. При этом пока не уточняется, положительным или отрицательным будет его герой.

Роли в картине также исполнят Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Донал Глисон, Оскар Айзек и Адам Драйвер. Помимо них, отмечают создатели фильма, в кадре может появиться скончавшаяся в 2016 году актриса Кэрри Фишер, прославившаяся благодаря своей роли принцессы Леи.

Ранее сообщалось, что актера Бена Аффлека могут лишить роли Бэтмена из-за проблем с алкоголем. В Warner Bros. опасаются, что расценки на страхование новой кинофраншизы о мрачном супергерое могут значительно вырасти, когда страховщики узнают о трудностях Аффлека. По самым пессимистическим подсчетам, сумма страховки может сравняться с бюджетом самой картины.

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