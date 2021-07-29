Блогер Dava объяснил, зачем подарил дом малоимущей семье

Фото: instagram.com/dava_m

Блогер Давид Манукян прокомментировал свое решение подарить малоимущей семье загородный дом. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В соцсетях блогер опубликовал видео, на кадрах которого можно увидеть женщину на загородном участке, вытирающую слезы. Позже стало известно, что героиня ролика, которая получила новый дом, является подписчицей Манукяна.

"Подарил подписчице дом. Скажете, хайп? Да, хайп. Пусть лучше хайп будет таким. Зато у достойной семьи есть новый дом и возможность жить в нормальных условиях", – написал он.

По словам блогера, идея о таком подарке возникла спонтанно. При этом он заверил, что все, кто нуждается в его помощи, ее получат.

Ранее сотрудники ГИБДД задержали блогера и бывшего участника "Дома-2" Антона Гусева, который посадил своего восьмилетнего сына за руль автомобиля. По факту случившегося было составлено несколько административных протоколов о нарушениях ПДД.