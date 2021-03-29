Главред журнала MAXIM станет гостем "The City. Говорим"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков. Эфир пройдет в ночь на вторник, 30 апреля.

Мужские журналы всегда были особой категорией прессы. С момента появления их сопровождала скандальная репутация. Но сейчас они плотно вошли в нашу жизнь, а красотки на обложках уже никого не смущают.

Что ждет самый популярный мужской журнал в России? И какой будет его судьба в новых цифровых реалиях? Об этом и не только главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков расскажет ведущей программы Кристине Куруме.

Смотрите встречу с Александром Маленковым в эфире "The City. Говорим" в 0:10 на телеканале Москва 24.